Al Teatro alla Scala di Milano è stato consegnato oggi il premio “Lombardia è ricerca”, attribuito a due pionieri della medicina genomica, i professori inglesi Mark Caulfield e Douglas Easton. La cerimonia è stata presentata da Gerry Scotti. “Il tema dell’edizione 2025 – ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – è dedicato ai metodi innovativi di diagnostica precoce e medicina preventiva”.

“Il premio di un milione di euro – come ha spiegato l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi – ha una peculiarità, il 30% va ai vincitori, il 70% è invece destinato a sostenere un progetto di ricerca che i vincitori implementano in Lombardia”.

Sul ‘palco anche i ragazzi del Caio Plinio di Como, al secondo posto nella classifica riservata alle scuole con il progetto FreeScreening.