(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Dal pomeriggio di oggi temporali su Sardegna e Campania. Dalle prime ore di domani le precipitazioni interesseranno la Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, specie suoi settori ionici, e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Valutata per la giornata di domani allerta arancione sulla Sardegna meridionale, gialla su Sicilia, Calabria e su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna. (ANSA).