(ANSA) – BARI, 10 NOV – "Se le Regioni ci danno una mano, il nostro obiettivo è abbattere le liste d’attesa. Anche qui le cose iniziano ad andare meglio: con i provvedimenti assunti a livello nazionale, quest’anno finora il Sistema sanitario nazionale ha erogato 1,3 milioni di prestazioni in più agli italiani. Di questo passo, a fine anno saranno oltre 2 milioni di prestazioni in più rispetto all’anno precedente grazie alle scelte del governo". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali. (ANSA).