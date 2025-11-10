(ANSA) – CAMPOBASSO, 10 NOV – Rendere più comprensibili i testi della Pubblica amministrazione non è più solo una sfida linguistica, ma anche tecnologica. Dall’Università del Molise arriva ‘Sempl-It’, un software basato sull’Intelligenza artificiale, progettato e addestrato per la semplificazione automatica dei testi amministrativi italiani. Frutto del lavoro del team di ricerca Unimol, nasce dall’unione tra linguistica computazionale e Intelligenza artificiale per supportare amministrazioni pubbliche, giuristi e cittadini nella produzione e comprensione di documenti chiari, accessibili e corretti dal punto di vista giuridico. Le sperimentazioni, fa sapere l’Unimol, hanno mostrato miglioramenti significativi nelle metriche di leggibilità e una similarità semantica superiore al 98% rispetto ai testi originali. Inoltre, la validazione giuridica condotta da esperti ha confermato la presenza delle informazioni essenziali nel 95% dei casi, con una riduzione sostanziale di tecnicismi e ambiguità. La web app sarà presentata mercoledì 12 novembre, alle 11, nell’aula ‘Franco Modigliani’ dell’Unimol a Campobasso. (ANSA).