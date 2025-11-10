(ANSA) – FIRENZE, 10 NOV – Con 39 voti su 40, e una scheda bianca, Stefania Saccardi (Iv), è stata eletta, alla prima votazione, presidente del Consiglio regionale della Toscana. Eletti come vicepresidenti Antonio Mazzeo (Pd), con 23 voti, e Diego Petrucci (Fdi), con 16 voti. Appena eletta Saccardi ha voluto esprimere un ringraziamento a tutto il Consiglio, al presidente Giani e al suo predecessore Antonio Mazzeo. Saccardi, che nella legislatura passata ha svolto il ruolo di vicepresidente della Regione Toscana, ha sottolineato: "E’ un grande onore ricoprire questa responsabilità, e lasciate che un pensiero vada all’altra donna che ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Assemblea toscana: Loretta Montemaggi. In questo Consiglio registro la presenza di 10 donne rispetto alle 14 della precedente legislatura – ha aggiunto -, un tema sul quale la politica dovrà interrogarsi per il ruolo che le donne hanno nella nostra società e anche nella politica". "Cercherò di svolgere questo incarico con responsabilità, rispetto e imparzialità – ha aggiunto – perché come dice il nostro Statuto rappresentiamo la comunità toscana". Per Saccardi, "siamo uomini e donne di parte, ognuno di noi è stato eletto in una lista o in un partito, ma siamo anche esponenti di una istituzione. Per cui dobbiamo sforzarci di trovare un terreno comune in cui maggioranza e minoranza possono dialogare, confrontarsi e riconoscere le cose positive che l’altro esprime. E’ la grande lezione sulla democrazia che ho imparato formandomi sulle parole di De Gasperi e Aldo Moro. Lavoreremo insieme per la Toscana del futuro, perché tutte voci del Consiglio possono lavorare al bene comune per rispondere con cuore e coraggio alle sfide del nostro tempo". (ANSA).