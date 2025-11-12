(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Con l’arrivo una perturbazione dalla Spagna, è atteso un weekend di maltempo. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, prevede tra venerdì e sabato piogge. Una perturbazione farà aprire gli ombrelli durante il weekend al Centro-Nord, poi scivolerà verso Sud durante la prossima settimana. Nel frattempo continua la fase mite e soleggiata, toccheremo addirittura i 22-23°C al Centro-Sud; al Nord arriveremo a 18-20°C che, per la metà di novembre, rappresentano comunque valori decisamente miti. Attesa nebbia in val padana e nubi marittime lungo le coste liguri: in particolare, qualche banco di nebbia si farà via via più presente nelle ore notturne specie lungo l’asta del fiume Po, mentre nubi marittime tra Liguria e Alta Toscana potranno dare luogo anche a qualche episodio di pioviggine. Da giovedì a venerdì mattina la situazione rimarrà stazionaria salvo un ulteriore aumento delle temperature specie in montagna, laddove lo zero termico si porterà a quote tipiche di agosto (3500-3800 metri) e sia le minime sia le massime supereranno di 10°C le medie di novembre. Da venerdì pomeriggio peggiorerà al Nord-Ovest con l’arrivo delle prime piogge dalla Spagna: sono previsti fenomeni sul Ponente ligure e sulle Alpi piemontesi poi, dalla sera, il fronte perturbato si sposterà ulteriormente verso levante. Sabato pioverà soprattutto tra Liguria di Levante, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Venezia Giulia, domenica il maltempo sarà un po’ più diffuso e coinvolgerà quasi tutto il Centro-Nord salvo fasi più asciutte tra Piemonte e Lombardia e tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud il weekend sarà ancora caldo e in prevalenza soleggiato. Nel dettaglio: – Mercoledì 12. Al Nord: sole, occasionali nebbie al mattino, pioviggine in Liguria. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: nuvoloso al mattino su messinese e reggino, sereno e mite altrove. – Giovedì 13. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino e pioviggine in Liguria e sul triestino. Al Centro: sereno, locali nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: soleggiato. – Venerdì 14. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino; peggiora in Liguria dal pomeriggio. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: soleggiato e mite. Tendenza: peggioramento da sabato 15, domenica di maltempo al Nord. (ANSA).