(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Continua una fase calda e soleggiata grazie alla stabilità dell’alta pressione con temperature tra i 5-10°C oltre la media del periodo, specie in montagna. E’ quanto ribadisce Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "In pianura – afferma – la colonnina di mercurio segnerà 4 o 5 gradi oltre la media a causa dell’inversione termica: farà più caldo in montagna che in pianura, con l’aria fredda che ristagnerà nei fondovalle a causa della maggiore pesantezza". Al momento, non si intravedono masse d’aria fredda in arrivo ma è comunque in arrivo una nuova perturbazione che durante il weekend porterà rovesci e temporali al Nord e in Toscana, mentre sul resto dell’Italia persisterà il bel tempo. Nel dettaglio: – Giovedì 13. Al Nord: soleggiato salvo locali nebbie notturne e pioviggine in Liguria e sul triestino. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, locali nebbie o foschie nei fondovalle. Al Sud: soleggiato e mite per il periodo. – Venerdì 14. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino; peggiora in Liguria dal pomeriggio e poi sul Piemonte. Al Centro: sereno, isolate nebbie o foschie nei fondovalle. Al Sud: soleggiato e mite. – Sabato 15. Al Nord: piogge sparse al Nord-Ovest, nubi altrove. Al Centro: in prevalenza stabile. Al Sud: soleggiato e mite. Tendenza: domenica di maltempo al Nord e sull’alta Toscana; soleggiato e caldo per il periodo altrove. (ANSA).