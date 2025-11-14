(ANSA) – ROMA, 14 NOV – "Le Province, aperte al futuro!": è questo il titolo dell’Assemblea Nazionale delle Province italiane che si terrà a Lecce – presso il Teatro Apollo – il 25 e 26 novembre prossimo: due giornate di incontro tra i presidenti delle Province, i sindaci e i consiglieri Provinciali delegati da tutta Italia, e i rappresentanti di Governo e Parlamento per fare il punto sulle questioni più urgenti. "Protagonisti dell’Assemblea – dichiara il presidente dell’Upi Pasquale Gandolfi – saranno le comunità e i territori di Provincia, che sono un tratto importante della storia di questo Paese e che vogliono contribuire a costruirne il futuro. Quest’anno, infatti, abbiamo deciso di porre al centro della discussione, la portata innovativa delle Province italiane – come emerge dal titolo "Le Province, aperte al futuro!" – su questioni strategiche per il Paese: dal Pnrr alle politiche territoriali per rispondere alla transizione demografica, dalle innovazioni tecnologiche e digitali per una Pa sempre più efficiente alle Province come istituzioni al servizio delle aree interne per provare a riscriverne uno sviluppo socioeconomico equo e strutturato". L’Assemblea si aprirà martedì 25 novembre mattina con una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica. I lavori, che vedranno la partecipazione di Ministri ed esponenti delle istituzioni, proseguiranno poi nel pomeriggio del 25 e si concluderanno al termine della mattina del 26 novembre, giornata nella quale è previsto l’intervento del Vicepresidente della Commissione Europea Raffale Fitto. Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino dichiara: "Con grande soddisfazione per la prima volta a Provincia di Lecce ospita l’Assemblea nazionale delle Province italiane, e oltretutto dopo tanti anni nel Meridione. Un’occasione importante per il nostro territorio, voluta dall’Unione Province d’Italia, alla luce dell’impegno e delle attività di collaborazione che la Provincia di Lecce e l’Upi Puglia hanno profuso in questi anni. Lo slogan che annuncia la due-giorni sarà "Le Province, aperte al futuro!", un auspicio e, per noi, anche una realtà che cerchiamo di praticare ogni giorno e che siamo entusiasti di mettere a confronto con le altre Province italiane". "Non possiamo non sottolineare quanto sia per noi un grande onore e una grande emozione avere la presenza del Presidente della Repubblica alla cerimonia di apertura dell’Assemblea", concludono i due presidenti. (ANSA).