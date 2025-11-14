(ANSA) – GENOVA, 14 NOV – Manifesti intitolati ‘Il Quarto Reich’ sono apparsi stamani a Genova con le figure del presidente Usa Trump, del premier israeliano Netanyahu, della premier Meloni e del ministro Salvini tutti in divisa nazista. "Da parte mia e di tutta la Giunta regionale – ha scritto il governatore della Liguria Marco Bucci – voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ancora una volta oggetto di violenti attacchi, oggi a Genova. Regione Liguria condanna con fermezza questo episodio: spiace che messaggi come questo arrivino dal nostro capoluogo. La violenza, sia essa fisica o verbale, è inaccettabile e sempre da rigettare". (ANSA).