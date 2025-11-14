(ANSA) – UDINE, 14 NOV – Un infortunio sul lavoro si è verificato, alle 23.30 di ieri, nello stabilimento ABS di Cargnacco (Udine), sono rimasti feriti due operai. Secondo una ricostruzione, un tubo flessibile dell’impianto di raffreddamento della gabbia di un forno fusorio è improvvisamente scoppiato, per cause che dovranno essere accertate, investendo due operai con acqua calda in pressione e proiettandoli a qualche metro di distanza. I lavoratori sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti, ma non sono in pericolo di vita e non risulta che abbiano avuto contatto con sostanze pericolose. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg e carabinieri, che si stanno occupando dell’indagine assieme agli ispettori dell’Azienda sanitaria. (ANSA).