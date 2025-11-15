(ANSA) – TRIESTE, 15 NOV – Lunghe file all’ingresso fin dall’apertura con i 150 artisti del tatuaggio e del piercing giunti da tutto il mondo costretti a mettersi subito all’opera per il folto pubblico e clienti giunti da tutto il Nord Est ma anche da Slovenia, Croazia e Austria. E’ il contesto nel quale è stato inaugurato oggi, al Generali Convention Center, il XV International Tattoo Expo. La kermesse, che ha cadenza biennale, chiuderà domani ed è articolata tra spettacoli ed esibizioni e ci sono stand commerciali ed enogastronomici. Tatuaggi colorati o in bianco e nero, con rappresentazioni di volti noti, personaggi dei cartoni animati, animali d’affezione, paesaggi, scritte, disegni tribali e tanto altro ancora. Sul sito ufficiale www.triestetattooexpo.com sono pubblicati i nomi di tutti gli artisti del tattoo presenti, con una scheda descrittiva. I visitatori possono chiedere un tatuaggio da realizzare durante la convention. L’evento ha il patrocinio del Comune di Trieste e per la prima volta conta sul marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia". (ANSA).