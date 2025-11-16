(ANSA) – PADOVA, 16 NOV – "L’esperienza di Luca sarà preziosa anche per Alberto: non c’era un vice Zaia o un simil Zaia. Io penso che Luca sarà una grande risorsa per il Veneto, poi se desidererà, visto che Alberto Stefani lascia libero un posto da parlamentare, i veneti potranno scegliere Luca per farlo venire in parlamento, e poi ci sono tante battaglie per i prossimi anni. Quindi a lui decidere se rimanere in Veneto o portare il Veneto a Roma". A dirlo il segretario della Lega Matteo Salvini riferendosi al futuro di Luca Zaia, ormai ex presidente della Giunta regionale del Veneto. "C’è anche la bellissima competizione di Venezia del prossimo anno – ha aggiunto Salvini – dove a primavera i veneziani sceglieranno il nuovo sindaco. Credo che il candidato del centrodestra dovrà arrivare entro fine anno e bisogna scegliere il migliore, io non posso dire che il candidato sindaco sarà della Lega, Venezia è una città straordiaria ma complessa, l’importante è che il centrodestra decida bene e in fretta" (ANSA).