(ANSA) – CAMPOBASSO, 17 NOV – E’ il Molise la regione d’Italia dove in questo momento si risparmia di più e dove gli aumenti dei prezzi sono più contenuti. Lo rivelano i dati Istat diffusi oggi sull’inflazione a ottobre in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Il Molise conquista il primato tra le regioni con un’inflazione annua dello 0,2 per cento e un incremento di spesa annuo pari a 47 euro a famiglia. Campobasso è inoltre la città più virtuosa d’Italia: +0,1%, l’inflazione più bassa del Paese, e un aumento su base annua di 24 euro. In testa alla graduatoria, Siena dove l’inflazione tendenziale pari a +2,8%, la più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 757 euro per una famiglia media. Seguono Bolzano e Pistoia. Nella classifica delle regioni più costose invece al primo posto c’è il Trentino Alto Adige con una inflazione annua dell’1,5 per cento, seguita da Friuli Venezia Giulia e Veneto. (ANSA).