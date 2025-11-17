(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Una "nuova Asia Centrale" unita, resiliente, con progetti congiunti infrastrutturali ed energetici, e impegnata nella promozione dello sviluppo verde e azioni pratiche per un uso razionale dell’acqua. Questo l’obiettivo che si sono dati i capi di Stato di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan con la partecipazione dell’ Azerbaigian, a conclusione della Settima riunione consultiva dei paesi dell’Asia centrale, a Tashkent (Uzbekistan). I leader presenti hanno rilevato come la regione si stia rapidamente integrando nell’economia globale: la sua attrattività per gli investimenti sta crescendo, le opportunità di esportazione verso i mercati dei paesi terzi si stanno espandendo e il suo potenziale di transito sta aumentando. Lo scorso anno, il volume degli scambi commerciali tra i paesi della regione ha raggiunto i 10,7 miliardi di dollari e gli investimenti totali in Asia centrale sono aumentati del 17%. Successi favoriti. è stato detto, dalle misure adottate per garantire sicurezza e stabilità e per contrastare le minacce del terrorismo, dell’estremismo e della criminalità transnazionale. Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha dichiarato: "sono convinto che oggi siamo alle soglie di una rinascita storica della regione come Nuova Asia Centrale. Ci siamo posti il compito di rafforzare le fondamenta istituzionali della nostra cooperazione e di sviluppare una risposta coordinata alle sfide della sicurezza e allo sviluppo sostenibile". Mirziyoyev ha poi evidenziato l’importanza di portare la cooperazione commerciale, economica e degli investimenti a un livello qualitativamente nuovo, consentendo un aumento di 1,5-2 volte degli scambi commerciali reciproci e del fatturato complessivo del commercio estero nel medio termine. È stata poi sottolineata l’importanza di eliminare le barriere amministrative, di semplificare le procedure fiscali e doganali e di utilizzare congiuntamente le zone franche economiche e industriali. "Proponiamo di attuare progetti regionali per la costruzione e l’ammodernamento di centrali elettriche, linee di trasmissione, autostrade e ferrovie, valichi di frontiera, corridoi verdi, linee in fibra ottica e altre infrastrutture", ha osservato il leader dell’Uzbekistan. Tra i progetti prioritari per la connettività dei trasporti interregionali, sono stati evidenziati la costruzione della ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan e del corridoio di trasporto trans-afghano. Nel contesto delle crescenti sfide climatiche e della scarsità d’acqua per i Paesi della regione, è stata sottolineata l’importanza di accelerare l’adozione dello Sviluppo Verde dell’Asia Centrale. Infine nell’ambito della cooperazione scientifica ed educativa, è stato proposto di istituire un Fondo di ricerca per finanziare progetti interstatali, sostenere la comunità accademica e ampliare le opportunità per l’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale. (ANSA).