(ANSA) – GENOVA, 17 NOV – Disagi in Liguria dopo il maltempo che ha colpito il territorio nel fine settimana. La Sala Operativa della Protezione civile segnala alcune criticità, legate in particolare a frane provocate nelle ultime ore dal terreno ormai saturo di acqua. "In Liguria, chiusa l’allerta meteo – ha detto l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – sono in corso le verifiche da parte dei tecnici incaricati dai Comuni su tutto il territorio. Dopo due giorni di piogge intense, il terreno è saturo d’acqua e per questo è indispensabile la prudenza negli spostamenti. Voglio anche esprimere la mia vicinanza ai soccorritori impegnati nel goriziano dove due persone risultano disperse dopo che una frana ha travolto la loro abitazione. Il mio pensiero è rivolto a chi con preoccupazione attende l’esito delle ricerche". A Genova, a Marassi, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del muro crollato nella notte in salita dell’Orso. Anche a Bogliasco nella notte è franata una fascia in via Sessarego dove è stata evacuata un’abitazione in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Questa mattina si è svolto il sopralluogo dei tecnici comunali, per la messa in sicurezza nelle prossime ore. Nel Comune di Ceranesi uno smottamento ha interrotto la strada provinciale non risultano abitazioni isolate. A Cogorno è ancora interrotta la Sp34 tra la frazione Monticelli e il bivio per Galle, dove interverranno i tecnici di Città Metropolitana. Chiusa anche la Sp26 nel Comune di Ne. La viabilità è al momento dirottata sull’unica strada alternativa, che risulta sterrata. Disagi anche a Rapallo, dove è interrotta via Fratelli Betti, interdetta per pedoni e veicoli. Nel savonese permane il senso unico alternato sulla Sp18. Dopo l’intervento dei tecnici comunali, oggi è previsto il coinvolgimento dei privati proprietari dei muri da cui si è verificato il distacco di materiale. Nello spezzino sono ancora fuori casa le due famiglie sfollate dopo che una frana sulla comunale ha provocato l’isolamento delle loro abitazioni. Nell’imperiese a Cipressa senso unico alternato sulla statale Aurelia a seguito di una frana. (ANSA).