(ANSA) – CATANIA, 17 NOV – Ventiquattro anni dopo la barbara uccisione in Afghanistan, Maria Grazia Cutuli, inviata del Corriere della Sera, sarà ricordata a Santa Venerina, paese di origine del Catanese nel quale è sepolta, con il premio a lei intitolato che il piccolo Comune alle pendici dell’Etna organizza per la ventunesima edizione con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Quest’anno i premi sono stati assegnati: per la sezione ‘Stampa estera’, a Jeremy Scahill giornalista indipendente cofondatore di DropSite News e The Intercep; per la ‘Stampa nazionale’, a Maria Gianniti, corrispondente Rai da Gerusalemme; come giornalista ‘Siciliana emergente’, sarà premiata Luisa Santangelo redattrice del quotidiano La Sicilia di Catania. "E’ per noi un momento irrinunciabile ricordare Maria Grazia Cutuli con il premio che ne ricorda il sacrificio – afferma il sindaco di Santa Venerina, Santo Raciti – e che riconosce l’impegno e la professionalità di giornalisti impegnati come lei a raccontare storie di frontiera. È lo spirito che accompagna l’iniziativa del nostro Comune fin dall’inizio e che anima il nostro lavoro. E anche quest’anno avremo modo di premiare eccellenti professionisti dell’informazione". La cerimonia di consegna si terrà il 22 novembre, alle 18, nel cineteatro Eliseo di Santa Venerina. A condurre la serata, coordinata da Francesco Faranda, già segretario di redazione del Corriere della Sera, sarà la giornalista Daiana Paoli, caporedattrice del Tg1. La cerimonia sarà preceduta dalla visita alla tomba di Maria Grazia Cutuli nel piccolo cimitero della frazione Dagala del Re. (ANSA).