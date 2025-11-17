La campagna elettorale di Como è ufficialmente e inaspettatamente iniziata. Non con un morbido comunicato di partito, ma con un paio di schiaffoni a mano aperta, menati in diretta e senza guantoni.

E’ accaduto sabato sera nel telegiornale di EspansioneTV. Uno scontro di pochi minuti, i cui colpi sono risuonati in tutta la città.

Si sono scontrati Alessandro Rapinese e Sergio Gaddi. Il primo è il sindaco di Como. Il secondo è coordinatore provinciale e consigliere regionale di Forza Italia. Ma prima ancora, sono due protagonisti della politica comasca che, come ormai è evidente, non si sopportano. E che si potrebbero trovare faccia a faccia più spesso di quanto non desiderino.

Perché Rapinese ha già detto che nel 2027 si ricandida. Gaddi siede in consiglio regionale, ma c’è chi lo vorrebbe vedere sfidare Rapinese alle elezioni.

L’innesco di sabato era il passaggio di un consigliere comunale di Rapinese a Forza Italia. Gaddi commenta in studio, segue poi il commento in collegamento di Rapinese. I due però s’incrociano, e ne nasce uno scontro fuoriprogramma.

Ne escono alla pari, ognuno dei due incassa e mena. Ma il significato di questo scontro va ben oltre il punteggio: è partita la campagna elettorale per Como 2027. E se questa era l’anticipazione, prepariamoci a una lotta senza esclusione di colpi.

Ecco il video integrale dello scontro: