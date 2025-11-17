(ANSA) – NEW YORK, 16 NOV – "I repubblicani dovrebbero votare per la pubblicazione dei documenti Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere ed è tempo di voltare pagina rispetto a questa bufala dei democratici portata avanti solo distrarre dal successo dei repubblicano". Lo afferma Donald Trump in vista del voto di martedì alla Camera americana. "A nessuno importava di Epstein quando era vivo e se i democratici avessero avuto qualcosa l’avrebbero reso pubblico prima della nostra vittoria elettorale", ha aggiunto precisando che a lui "l’unica cosa che interessa è che si torni a concentrarsi sull’economia e sull’accessibilità, tema su cui stiamo vincendo". "Il Dipartimento di Giustizia ha già reso pubbliche decine di migliaia di pagine di Epstein e sta guardando a vari democratici (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers) e ai loro rapporti con Epstein. La commissione di sorveglianza della Camera può avere tutto quello che legalmente le spetta, non mi interessa. Quello che mi interessa è che i repubblicani tornino a concentrarsi sull’economia", ha detto Trump ribadendo gli importanti successi ottenuti dalla sua amministrazione sul fronte dell’"inflazione, del taglio delle tasse, del mettere in sicurezza il confine e nel deportate i criminali illegali". "Parliamo degli obiettivi raggiunti dai repubblicani e non cadiamo nella trappola di Epstein, che è una maledizione per i democratici non per noi", ha messo in evidenza il presidente Usa. (ANSA).