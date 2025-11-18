(ANSA) – TORINO, 18 NOV – Gli alpini della Taurinense si esercitano sulle montagne di Friuli Venezia Giulia e Veneto. Si è chiusa nei giorni scorsi l’esercitazione "Alabarda d’Argento", fase conclusiva di una più ampia campagna di addestramento iniziata il 20 ottobre al poligono del Monte Bivera, a cavallo tra il Friuli-Venezia Giulia e le Alpi del Bellunese, con l’obiettivo di consolidare la capacità di pianificare e condurre operazioni offensive e difensive in ambiente di media montagna, anche durante l’arco notturno. Nel corso delle attività sono stati impiegati sistemi di ultima generazione in dotazione all’esercito Italiano, come i posti comando digitalizzati basati sul sistema "Imperio", oltre ai più recenti aeromobili a pilotaggio remoto e a un avanzato sistema di simulazione che utilizza laser, sensori e munizionamento a salve per riprodurre in modo realistico gli effetti del combattimento e valutare con precisione l’esecuzione delle manovre. Oltre al secondo reggimento Alpini di Cuneo e al nono dell’Aquila, hanno partecipato all’esercitazione una squadra dell’esercito albanese e reparti della Brigata Julia che ha condotto l’esercitazione. (ANSA).