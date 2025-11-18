(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Un attacco "militare" al Venezuela da parte degli Usa segnerebbe "la fine politica" di Donald Trump. Lo ha detto – come riporta l’agenzia Efe – il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro. Trump oggi ha ribadito di non escludere alcuna opzione riguardo a un possibile intervento in territorio venezuelano. Maduro si è anche detto disposto a parlare "faccia a faccia" con Trump, aprendo la porta al dialogo. "Chiunque voglia dialogare troverà sempre in noi persone di parola, persone perbene e persone con esperienza per guidare il Venezuela", ha affermato nel suo programma settimanale "Con Maduro+", trasmesso dal canale statale Venezolana de Televisión (VTV), chiarendo che "non si può permettere" che il popolo venezuelano venga "bombardato e massacrato". (ANSA).