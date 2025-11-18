(ANSA) – GORIZIA, 18 NOV – Il prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, ha coordinato questa mattina una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, alla presenza dell’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardi e del direttore della Protezione civile regionale, Aristei, in collegamento con il Comitato regionale per le emergenze e con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oltre che i sindaci dei Comuni di Cormons e Romans d’Isonzo, per un quadro aggiornato della situazione. Da stamani, in seguito al miglioramento delle condizioni meteo e all’abbassamento del livello dell’acqua, a Versa sono state avviate le attività di triage per la verifica degli edifici, da parte dei vigili del fuoco, al fine di poterne verificare l’agibilità e il rientro degli oltre 300 sfollati. Occorreranno apposite verifiche sugli impianti elettrici, in quanto la maggioranza degli edifici è stato interessato da allagamenti. Fedullo ha ringraziato tutti gli attori della macchina dei soccorsi, auspicando un celere ritorno alla normalità per le persone che, in queste ore, sono state costrette a lasciare le proprie case. (ANSA).