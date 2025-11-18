(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Maltempo verso il Centro-Sud, crollo delle temperature di 10°C, prime gelate diffuse in Pianura Padana e neve a quote di bassa collina. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il drastico ribaltone che ci attende col passaggio dagli oltre 20°C a novembre anche al Nord, alla possibile neve di venerdì fino alla bassa collina del Nord-Est. Nelle prossime ore le piogge più intense sono previste tra Lazio, Abruzzo e Campania, con gli ultimi fenomeni anche al Nord-Est dove assumeranno carattere nevoso oltre i 1300-1400 metri. Protagonisti del martedì saranno i venti di Bora e Grecale che soffieranno forti su mezza Italia, favorendo un primo calo delle temperature massime, anche di 5-6°C. Mercoledì sarà la giornata migliore di una settimana turbolenta: avremo al più qualche rovescio al Sud, Ma nella notte le temperature minime inizieranno a scendere sensibilmente con valori vicino agli zero gradi in Val Padana. Tra giovedì e venerdì atteso un vortice che causerà dapprima piogge sparse il giovedì e, poi, un venerdì nero dal punto di vista del maltempo; il 21 novembre rovesci intensi e piogge abbondanti al Centro, venti in nuovo rinforzo, neve a quote via via più basse sul Nord-Est: tra basso Veneto, ferrarese e zone limitrofe. Sabato e domenica vivremo una situazione ancora più invernale che autunnale. Il vortice, giunto tra giovedì e venerdì, girerà come una trottola vagando sul nostro Paese. Si prevedono fenomeni abbondanti in Emilia Romagna e sul Basso Tirreno. In Emilia Romagna, a causa dell’aria fredda arrivata nei giorni precedenti e delle precipitazioni persistenti, potremo anche assistere ad una nevicata record fuori stagione fino a quote di bassa collina. Nel dettaglio: Martedì 18. Al Nord: prevalenza di sole, ultimi rovesci in Emilia Romagna. Al Centro: instabile con piogge. Al Sud: forti piogge, venti in rinforzo. Mercoledì 19. Al Nord: cielo poco nuvoloso, peggiora in serata. Al Centro: variabile con qualche rovescio sul Lazio verso sera. Al Sud: instabilità sparsa. Giovedì 20. Al Nord: peggiora con rovesci e calo termico. Al Centro: peggiora con rovesci sparsi. Al Sud: instabilità sparsa. Tendenza: peggiora nel fine settimana con nuovi rovesci, vento e neve in collina al Nord. (ANSA).