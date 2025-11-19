(ANSA) – TORINO, 19 NOV – Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, hanno firmato la pre-intesa sull’Autonomia relativa a quattro materie. Si tratta di protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. La firma si è tenuta nel grattacielo sede della Regione Piemonte, dopo quelle avvenute ieri a Venezia e a Milano. Seguirà la firma in Liguria con il governatore Marco Bucci. (ANSA).