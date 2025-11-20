(ANSA) – MILANO, 20 NOV – Un uomo di 61 anni è morto questa mattina a Gessate, nel Milanese, durante le operazioni di scarico in una ditta di recupero materiali di scarto. L’uomo è deceduto sul posto, in via Friuli 21, schiacciato tra il camion con cui era giunto e un muletto che si è ribaltato. È accaduto poco dopo le 11.30: dopo l’allarme degli operai sono giunti i soccorritori, che però hanno potuto soltanto constatare il decesso. Un collega è stato portato all’ospedale in stato di shock. Sul posto la Polizia Locale di Gessate e l’Ats. (ANSA).