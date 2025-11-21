(ANSA) – MADRID, 21 NOV – E’ stato firmato stamattina al ministero spagnolo di Scienza, Innovazione e Università un importante accordo di collaborazione internazionale multilaterale tra agenzie di ricerca di Spagna, Ue, Italia, Giappone e Croazia. Da oggi l’Italia, attraverso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, (Infn), è membro effettivo del Consiglio direttivo del Progetto IFMIF-DONES, una sorgente di neutroni in costruzione presso Granada per caratterizzare materiali idonei alla costruzione di reattori a fusione nucleare. Questo obiettivo è un prerequisito per disporre nei prossimi decenni di una fonte di energia copiosa, sicura e pulita, segnala l’ambasciata d’Italia in Spagna in una nota. L’Italia fornirà l’8 % circa dell’investimento complessivo. Per parte italiana, la firma è stata apposta dal vice presidente dell’Infn, Diego Bettoni, in una cerimonia a cui hanno partecipato la segretaria generale alla Ricerca spagnola, Eva Ortega-Paíno, il vice direttore generale per l’Energia della Commissione Europea, Massimo Garribba, i rappresentanti delle altre quattro agenzie firmatarie e delle loro ambasciate in Spagna e i rappresentanti di altri tredici Paesi, al momento membri osservatori nel Consiglio direttivo. L’addetto scientifico Sergio Scopetta, che ha rappresentato l’ambasciata d’Italia in Spagna nella cerimonia, ha lavorato per accelerare questo risultato, a partire dall’evento ospitato in Residenza lo scorso 9 aprile sul tema. La firma odierna si inserisce in un più ampio quadro di accordi, possibili a partire dal Protocollo di intesa sulla ricerca di base tra Italia e Spagna, sostenuto dall’ambasciata e firmato ad Olbia nel 2024 tra i ministeri della Ricerca dei due Paesi. Il Protocollo prevede anche il sostegno spagnolo alla proposta italiana di ospitare in Sardegna il rivelatore di onde gravitazionali "Einstein Telescope". (ANSA).