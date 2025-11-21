(ANSA) – CATANZARO, 21 NOV – Quattro ergastoli per due omicidi avvenuti nel 2012 a Vibo Valentia e che hanno avuto come vittime Davide Fortuna, di 31 anni, ucciso mentre si trovava in spiaggia insieme a moglie e figli, e Mario Longo, di 50 anni, assassinato nella frazione "Triparni" mentre si trovava alla guida della sua automobile. La sentenza é stata emessa dal gup distrettuale di Catanzaro a conclusione del processo con rito abbreviato. Il carcere a vita, in accoglimento della richiesta della pubblica accusa, é stato comminato a Francesco Alessandria, di 55 anni, Rosario Battaglia, di 41, ed a Salvatore e Saverio Patania, di 47 e 49 anni. L’inchiesta che ha portato al processo, denominata "Portosalvo", é stata condotta dalla Dda di Catanzaro. Gli omicidi di Fortuna e Longo avvennero nell’ambito di uno scontro tra alcune cosche di ‘ndrangheta per il controllo delle attività illecite nel territorio. (ANSA).