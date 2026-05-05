Maltempo, doppia allerta meteo della Protezione civile nel Comasco

Doppia allerta meteo della Protezione civile per la giornata di domani nel Comasco e in tutta la Lombardia. Si prevede un aumento dell’instabilità con rovesci diffusi, anche temporaleschi, già dal primo mattino.

Alle 9 scatterà l’allerta gialla – criticità ordinaria – per rischio temporali su Lario e Prealpi occidentali. Allerta che durerà per tutto il giorno, fino alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì.

Sempre domani, alle 12, scatterà anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico, che terminerà alle 2 della notte.

Quella di domani sarà la giornata peggiore della settimana dal punto di vista meteorologico. Nel Comasco sono previsti cieli molto nuvolosi con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Sono attesi 33 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20 gradi, la minima di 12.