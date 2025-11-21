(ANSA) – TORINO, 21 NOV – Uno dei video che ha ripreso la strage di Brandizzo (Torino) del 30 agosto del 2023, in cui persero la vita cinque operai al lavoro sui binari, è stato trasmesso in esclusiva dalla Tgr Piemonte, nell’edizione delle 14 di oggi. Il video, agli atti dell’inchiesta della polizia ferroviaria, riprende gli istanti immediatamente precedenti e successivi all’impatto. Fa riferimento alle telecamere di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Brandizzo e si vedono gli operai sui binari per l’intervento di manutenzione quando spunta l’ultimo treno diretto a Torino che li travolge. Nel servizio è stato diffuso anche l’audio delle telefonate concitate del caposcorta Antonio Massa con la dirigente della circolazione di Rfi alla presenza di Andrea Girardin Gibin, responsabile della squadra di operai Sigifer. Immagini e voci sono agli atti dell’inchiesta della procura di Ivrea, conclusa lo scorso luglio, chiamata a fare luce sulla morte di Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. Sono complessivamente 24 gli indagati, 21 persone e tre società, a vario titolo accusati di omicidio colposo, nel fascicolo in Procura a Ivrea (Torino). (ANSA).