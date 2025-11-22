(ANSA) – PALMOLI, 22 NOV – "I bambini ora svolgeranno una serie di attività e visite mediche con pediatra, verifica delle vaccinazioni, colloquio psicologico che non è stato possibile effettuare fino ad ora". Così all’ANSA il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli a proposito dei tre bambini della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine che vive nel bosco a Palmoli, in Abruzzo, allontanati giovedì scorso dal Tribunale dei minori di L’Aquila e trasferiti in una casa protetta dove la madre li assiste secondo le prescrizioni della magistratura. "I genitori per alcune attività non si erano resi disponibili – aggiunge Masciulli – come confermato anche da Nathan che di recente, in maniera provocatoria, aveva dichiarato pubblicamente di voler chiedere 50 mila euro per ogni bambino da sottoporre a visita medica". Nathan si è recato già da ieri mattina nella struttura per portare frutta e vestiti alla famiglia rimanendo con loro fino al pomeriggio. La comunità del piccolo bordo di Palmoli, di poco più di 800 abitanti, segue con il fiato sospeso la vicenda della famiglia nel bosco ed è loro molto vicina. (ANSA).