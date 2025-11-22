(ANSA) – ROMA, 22 NOV – La giornata di domenica 23 novembre vedrà il protrarsi di condizioni d’instabilità, alimentate da venti sostenuti provenienti dai quadranti occidentali, con piogge o temporali in particolar modo sui versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. E’ quanto rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quelli emessi nei giorni scorsi. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 22 novembre, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui relativi settori tirrenici e sulle coste esposte ai venti occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 23 novembre, allerta gialla su gran parte di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. (ANSA).