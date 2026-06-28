Pablo Paz, papà di Nico: “Champions a Como, la migliore soluzione”

Pablo Paz, padre di Nico Paz, ha seguito dal vivo a Dallas la sfida tra Argentina e Giordania, vinta per 3-1 dalla squadra sudamenricana. Nico è partito titolare ed è stato sostituito al 60′ (QUI l’articolo).

A margine della sfida, Pablo Paz è stato intervistato da Flashscore.com e ha spiegato la scelta del figlio di rimanere in Italia e di vestire la maglia del Como 1907 anche nella prossima stagione.

“Il suo desiderio era di rimanere un altro anno al Como – ha dichiarato – È stata una scelta difficile perché il Real Madrid lo voleva a tutti i costi, ma anche i Blancos hanno pensato che un’altra stagione in Italia, con la possibilità di giocare in Champions League, sarebbe stata la soluzione migliore per la sua crescita. Se la clausola di riacquisto verrà esercitata, potrà tornare a Madrid in futuro. Per ora è felice perché si trova benissimo al Como e si sente molto apprezzato.”

“Il progetto del Como è molto ambizioso – ha aggiunto Pablo Paz – Il club sta facendo grandi investimenti e ne farà altri. Sarà una squadra competitiva, soprattutto perché giocherà su un palcoscenico come la Champions League. Migliorare la scorsa stagione non sarà affatto facile, ma credo che abbiano tutte le possibilità di disputare un’altra grande stagione.”