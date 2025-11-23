(ANSA) – TEL AVIV, 23 NOV – "Ali Tabatabai, il capo militare di Hezbollah, era un assassino sanguinario, con le mani sporche del sangue di israeliani e americani. Di recente aveva guidato i nuovi sforzi di Hezbollah per riarmarsi dopo i duri colpi subiti". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un video ai media, dopo il raid dell’Idf a Beirut che ha ucciso l’esponente di spicco della milizia libanese. "La mia politica è assolutamente chiara: sotto la mia leadership lo Stato di Israele non permetterà a Hezbollah di ricostruire le proprie capacità né di costituire una minaccia per Israele. Mi aspetto che il governo libanese disarmi Hezbollah". (ANSA).