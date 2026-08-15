Monte Goi, incendio ancora attivo a Ferragosto: elicotteri in azione e via Oltrecolle chiusa

Ferragosto di lavoro sul Monte Goi. L’incendio non è ancora spento ma è sotto controllo. Dalle 7:30 di questa mattina è operativo l’elicottero regionale per i lanci d’acqua, mentre via Oltrecolle resta chiusa al traffico.

Prosegue il presidio di Vigili del Fuoco, Aib e Protezione Civile. Nella mattinata si è tenuta la riunione del Centro operativo comunale, per definire e aggiornare le strategie di intervento sul campo.

Il rogo – è bene sottolinearlo – non è ancora spento, ma è sotto controllo. È in fase di contenimento grazie al lavoro mirato delle squadre a terra e all’impiego dell’elicottero regionale già operativo dalle ore 7.30 di questa mattina. Sono in corso lanci d’acqua programmati e di massima precisione sui focolai e sulle ripartenze individuate, con il coordinamento del Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento).

Prosegue il presidio attivo con la presenza costante e coordinata dei vigili del fuoco e dei Volontari antincendio boschivo. Il dispositivo di soccorso rimane potenziato anche con forze provenienti da fuori provincia. Continuano le attività di monitoraggio, presidio e bonifica, con particolare attenzione alle zone prossime alle abitazioni. Cinquanta persone rimangono sfollate.

Via Oltrecolle rimane chiusa al traffico, nel tratto tra via Madruzza e Lora. La riapertura prevista è stata momentaneamente sospesa per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, per garantire il libero e sicuro passaggio dei mezzi di soccorso. Le forze dell’ordine raccomandano di utilizzare percorsi alternativi.

La Protezione Civile ha fatto un appello, sottoscritto da tutti gli operatori, di evitare assolutamente passeggiate nella zona. Purtroppo non sono mancate persone che a Ferragosto hanno scelto il Monte Goi per una decisamente poco intelligente passeggiata.