(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Nessuna sorpresa dai primi exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai che certificano un netto vantaggio di Antonio Decaro, Alberto Stefani e Roberto Fico nelle tre regioni chiamate alle urne: Puglia, Veneto e Campania. In Veneto il candidato del centrodestra Stefani è tra il 59 e il 63%, il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo tra il 30 e il 34%. In Campania Roberto Fico è tra il 56% ed il 60% mentre lo sfidante, il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli tra il 35-39%. In Puglia, Antonio Decaro è tra il 64-68% mentre lo sfidante del centrodestra, Luigi Lobuono tra il 30-34%. (ANSA).