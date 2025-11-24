(ANSA) – PADOVA, 24 NOV – "Ci godiamo questi ultimi istanti e poi continuiamo con una idea di costruzione di futuro in Veneto". Lo ha detto il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra al suo arrivo nella sede del Pd a Padova, poco prima che si chiudessero le votazioni, da dove seguirà lo spoglio dei voti. "Questa è una bellissima coalizione, un laboratorio anche per la nazione. Una bella coalizione coesa che ha fatto una campagna con una idea di Veneto uguale, innovativo. Siamo fieri della campagna che abbiamo fatto" ha sottolineato Manildo. "Negli ultimi dieci anni abbiamo, in Consiglio Regionale, molto spesso dettato l’agenda sul sociale, sull’innovazione, su cose che sono state trascurate, non approvate dal presidente Zaia, va contro i dieci anni di Lega, sostanzialmente in discontinuità" ha spiegato il candidato presidente del Veneto del centrosinistra. (ANSA).