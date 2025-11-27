Non ci sarà un passaggio nel Comasco, ma gli appassionati lariani di ciclismo hanno già una data da segnare in agenda per il 2026. Martedì 26 maggio, infatti, il Giro d’Italia sarà in trasferta in Svizzera, nel vicino Canton Ticino. La presentazione ufficiale della corsa è fissata per il 1° dicembre, ma non mancano le indiscrezioni su quello che sarà il percorso. Ancora una volta la partenza sarà all’estero, in questo caso in Bulgaria. L’arrivo finale sarà a Roma.

La tappa ticinese dovrebbe prevedere la partenza da Bellinzona e l’arrivo nella località montana di Carì, in Valle Leventina. In mezzo due passaggi dalla frazione Leontina, a 874 metri di quota. L’ultimo arrivo in Canton Ticino era stato nel 2015, con la frazione Tirano-Lugano (con passaggio sul Lago di Como) vinta dal veneto Sasha Modolo.