Tricolore Challenger 2026: Di Palma conquista la Coppa Valtellina, Re terzo

In provincia di Sondrio finale emozionante la “prima” del Campionato Italiano Rally Challenger 2026, la serie che si chiuderà a novembre con il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este. Una conclusione al cardiopalma alla 69esima Coppa Valtellina.



Alla fine, dopo un duello tirato per quasi 100 chilometri di prove speciali, botta e risposta sul filo dei decimi, è clamorosamente arrivata in rimonta la prima vittoria tricolore di Giuseppe “Gio” Dipalma, che per appena 8 decimi ha superato in volata Marco Signor. Quest’ultimo infatti era salito in testa subito nella prima prova della gara, vincendo al sabato con le note di Daniele Michi e la Toyota GR Yaris Rally2 la PS spettacolo a Chiesa in Valmalenco. Lì invece Dipalma, affiancato da “Cobra” su una Skoda Fabia Rs, aveva perso diversi secondi preziosi in una chicane.

A quel punto è cominciata la lenta rimonta, con il driver varesino che ha saputo vincere 6 prove su 11, facendo la differenza finale sulla penultima.

Sulla PS10 infatti “Gio” ha siglato il miglior tempo, recuperando in una sola prova addirittura 9″ su Signor, quando la tanto temuta pioggia è scesa in Valtellina. Il trevigiano ha risposto nella Power Stage conclusiva dopo aver montato anche lui le gomme da bagnato, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto per meno di 1″.



Terzo posto, difeso anch’esso con le unghie e con i denti fino all’ultimo metro, per Alessandro Re e Daniel Pozzi. Anche loro a bordo di una Skoda Fabia RS, nella prima giornata di gara hanno tenuto a lungo il tempo dei duellanti lì davanti, prima di perdere poi domenica diversi secondi sul primo passaggio della “Montagna in Valtellina”. All’ultimo però, con il 3° tempo nella power stage, grazie ad un colpo di reni finale il comasco ha gestito la posizione su Stefano Albertini. Il vincitore per due volte del Campionato Italiano Wrc, tornato nella serie che lo ha visto protagonista con Danilo Fappani su altra Skoda RS, ha pagato il poco allenamento negli scorsi mesi, dimostrando però di poter tornare già dai prossimo round a battagliare per la vetta.

Era invece partita nel peggiore dei modi la Coppa Valtellina per Corrado Pinzano e il lariano Mauro Turati. Col numero 1 sulle fiancate hanno danneggiato la loro Skoda RS subito nella PS1 contro una rotoballa, e poi per ripararla al volo hanno pagato 20″ di penalità per un ritardo al CO. La risposta di Pinzano però è arrivata, determinata soprattutto sotto la pioggia. Dopo lo scratch nella PS8 infatti il biellese ha vinto la Power Stage, intascandosi 3 punti aggiuntivi pesantissimi per il campionato. Sesto posto all’ultimo per Simone Miele e Andrea Sassi, a bordo anche loro di una vettura ceca, che dopo esser stati in lotta per il terzo-quarto posto hanno chiuso la gara di casa con un margine di 45.5″ dalla vetta.

Nel Challenger Over55 successo dell’equipaggio della famiglia Mauri, Maurizio e Federica. Padre e figlio comaschi hanno terminato al 17esimo posto assoluto.

Il prossimo appuntamento con il Challenger è fissato per il 13 e 14 giugno in Piemonte al Rally Valli Ossolane.

Di Palma e “Cobra”, vincitori della Coppa Valtellina 2026