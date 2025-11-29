(ANSA) – MILANO, 29 NOV – È partito a Milano il corteo Pro Palestina in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese che ricorre oggi. La manifestazione, organizzata da una serie di sindacati, associazioni per la pace e antagoniste reca in testa uno striscione che recita "Libertà per Shahin, la solidarietà alla Palestina non si processa" con riferimento alla vicenda dell’imam di Torino Mohamed Shahin, che si trova nel Cpr di Caltanissetta in attesa di venire espulso. "Ma quale pace, la strage in Palestina continua tutti i giorni" e "lottare contro l’economia di guerra significa lottare anche per la Palestina" sono tra gli slogan che animano il corteo Pro Palestina in corso oggi pomeriggio a Milano in occasione della Giornata internazionale in solidarietà al popolo palestinese. I manifestanti, tra i 3 e i 5 mila, partiti da piazzale XXIV maggio per arrivare in piazza Fontana, alla spalle di piazza del Duomo (ANSA).