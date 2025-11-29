(ANSA) – TRIESTE, 29 NOV – Un giovane di 25 anni, cittadino afghano, è morto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava in una casa in disuso. Altri due connazionali sono stati ricoverati in ospedale, uno dei quali in gravi condizioni. I tre sono stati soccorsi oggi pomeriggio a Pordenone, in via Barcis. Lo riporta il Messaggero Veneto. I tre cittadini afghani – ricostruisce il quotidiano nella versione online – avevano fatto da poco richiesta di protezione internazionale ed erano entrati in una casa abbandonata in cerca di riparo dal freddo. All’interno è stato trovato un braciere con i resti del fuoco acceso per scaldarsi. Sul posto, allertati da altri giovani, sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco. Due di loro si trovavano all’esterno dell’abitazione mentre il 25enne era all’interno, esanime. Per lui non c’è stato nulla da fare. (ANSA).