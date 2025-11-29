(ANSA) – BRESCIA, 29 NOV – La sezione cittadina della Lega di Brescia ha avviato una raccolta firme tra militanti e sostenitori per chiedere al segretario federale Matteo Salvini di individuare nel presidente del Veneto Luca Zaia il referente del partito per le Regioni del Nord. A comunicarlo è il segretario cittadino Michele Maggi, che definisce l’iniziativa "una proposta costruttiva, in linea con quanto già avviene in altre aree della Lega". Secondo Maggi, il risultato "straordinario" ottenuto dalla Liga Veneta alle recenti elezioni regionali conferma che "Autonomia e questione settentrionale restano temi centrali per la nostra comunità politica", capaci di mobilitare identità e partecipazione. Il segretario bresciano richiama inoltre il "buon governo" espresso dal partito nelle Regioni amministrate — Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Trento — un patrimonio che "testimonia la capacità del Movimento di guidare i territori con serietà, competenza e visione". Da qui la decisione di promuovere una raccolta firme per chiedere l’istituzione di un coordinamento unitario dedicato alle Regioni del Nord, "analogo a quello già previsto per il Centro e il Sud", che possa valorizzarne specificità e potenzialità. Per guidare il nuovo organismo, la sezione bresciana indica Luca Zaia, figura ritenuta "autorevole, radicata e leale al Movimento". Una scelta definita da Maggi "naturale" per rappresentare le istanze del Nord. Maggi conclude ribadendo "piena fiducia" nella segreteria federale e nella sensibilità di Salvini verso i territori, auspicando che l’appello venga valutato "con la considerazione che merita, nell’interesse della Lega e del Nord". (ANSA).