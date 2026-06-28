Como, inaugurato il nuovo attraversamento luminoso in via Borgovico

È stato installato in via Borgovico, a Como, un nuovo attraversamento pedonale luminoso, all’altezza dell’istituto comprensivo Ugo Foscolo. L’obiettivo è rendere più sicuro l’attraversamento in una delle vie più trafficate della città, soprattutto nelle ore notturne. La via collega il centro con la zona ovest del capoluogo.

L’intervento, ricorda il consigliere comunale Lorenzo Cantaluppi di Fratelli d’Italia, arriva dopo una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale nell’aprile del 2023. Il testo, presentato dalla minoranza, impegnava giunta e sindaco a individuare uno strumento per mettere in sicurezza il passaggio davanti alla scuola.

Cantaluppi chiede ora lo stesso intervento per l’attraversamento di via Madruzza, vicino alla fermata del trasporto pubblico Mocchetti. Il consigliere segnala come quel passaggio sia poco illuminato e mal segnalato. Una richiesta in tal senso, ricorda, era stata avanzata già nei mesi scorsi dal suo gruppo, ma in quel caso la mozione era stata respinta dalla maggioranza.