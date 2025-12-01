(ANSA) – VENEZIA, 01 DIC – "Grazie alla Regione Veneto perché mi dà l’opportunità ancora una volta di ricordare Giulia e ricordare quello che stiamo facendo tutti quanti per un problema sociale che a noi in famiglia ha toccato in particolar modo, ma che sta toccando tantissime donne". Lo ha dichiarato oggi, nella sede del Consiglio regionale a Venezia, Gino Cecchettin, nell’ambito dell’assegnazione del premio in memoria della figlia Giulia per le migliori tesi di laurea o di dottorato sul contrasto alla violenza sulle donne e alla disparità di genere. Un pensiero "non può non andare agli altri genitori e alle vittime di femminicidio – ha proseguito -. Ho avuto l’opportunità di conoscere tanti genitori e mi sento un po’ loro fratello" e per questo "vorrei che ricordassimo anche le altre vittime e le altre famiglie". Oggi è un giorno "anche di festa – ha continuato Cecchettin rivolgendosi ai premiati -, perché si celebra comunque un successo. Mi emoziona particolarmente pensare che chi ha deciso di fare una tesi sul femminicidio e sulla violenza di genere ha posto particolare attenzione su un problema del mondo in cui vive, che non è così scontato. Non dico queste parole a caso, perché molto spesso queste tematiche vengono considerate di serie B". "Voi invece le avete considerate fondamentali, e quindi camminate con coraggio, perché l’avete già dimostrato. Continuate ad avere coraggio e fatevi agenti di cambiamento", ha concluso. (ANSA).