(ANSA) – ANCONA, 05 DIC – Si terrà domani mattina alle 9, con la modalità del collegamento video dal carcere di Ancona Montacuto con la gip di Macerata Daniela Bellesi, l’udienza di convalida dell’arresto di Nazif Muslija, 50enne operaio macedone, responsabile negli ultimi due anni di maltrattamenti sulla moglie Sadjide, 49 anni, e accusato ora anche di averla uccisa in casa il 3 dicembre scorso a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), picchiandola e colpendola con un tubo metallico. Dopo quasi 40 ore di fuga, ieri pomeriggio verso le 16.30, l’uomo era stato ritrovato privo di coscienza da un cacciatore in una zona impervia e boscosa a Sant’Anna-Braccano di Matelica (Macerata), da qui la competenza del gip di Macerata per la convalida: l’auto del 50enne, una Smart, era nella zona nascosta tra la vegetazione mentre l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita con una corda ad un albero: il cacciatore, fanno sapere gli investigatori, ha tagliato la corda utilizzata dal 50enne e lo ha soccorso, dando l’allarme. Nel frattempo si sono portati sul posto i carabinieri di Matelica della Compagnia di Camerino, che lo stavano cercando, e hanno riconosciuto l’uomo come il ricercato. Sottoposto a e stabilizzato dal personale del 118, era stato poi trasportato presso l’ospedale di Camerino dove i sanitari, dopo tutti gli accertamenti del caso, lo hanno giudicato non in pericolo di vita e dimesso. Muslija era stato quindi portato negli uffici della Compagnia Carabinieri di Camerino per la notifica del provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dall’Autorità giudiziaria di Ancona e poi trasferito nel carcere di Ancona Montacuto, in attesa della convalida del fermo. (ANSA).