(ANSA) – MELENDUGNO, 09 DIC – A Torre Sant’Andrea, marina di Melendugno, si è staccato un pezzo della falesia che circonda la spiaggetta dei pescatori. Nella zona vi erano già cartelli che segnalavano la pericolosità geomorfologica del tratto costiero, infatti negli ultimi anni si erano verificati fenomeni di erosione molto importanti. Secondo il sindaco Maurizio Cisternino "da soli i Comuni non hanno i mezzi tecnici ed economici per intervenire nelle opere di consolidamento, le quali richiedono, necessariamente, anche un accurato studio di fattibilità da parte di un team di esperti. Per questo è auspicabile e quanto mai necessario che sia la Regione a coordinare un piano generale di intervento". "Non a caso – aggiunge – il nostro Comune è stato il primo a presentare il progetto di consolidamento della costa bassa di Torre dell’Orso per contrastare l’erosione costiera, partecipando al recente Bando della Regione Puglia. Ma abbiamo bisogno di intervenire anche su tutto il litorale. Per questo auspichiamo che la Regione Puglia, con il nuovo presidente Antonio Decaro, prenda a cuore questo problema e intervenga in modo urgente e coordinato per risolverlo". (ANSA).