(ANSA) – ROMA, 16 DIC – "Non credo che ci siano correnti in Forza Italia, non ci sono mai state". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dalla sede ‘Esperienza Europa – David Sassoli’ a Roma in occasione del Premio Sacharov, commentando l’iniziativa ‘In libertà’ del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in programma domani a Palazzo Grazioli. Tajani ha aggiunto di essere "sempre favorevole quando si parla, si discute e ci si confronta" e "i partiti sono un luogo di democrazia, di confronto". "Io ho cercato – ha detto il leader di Forza Italia – da quando sono eletto segretario, di aprire i dibattiti interni, tant’è che stiamo svolgendo i congressi comunali, provinciali e regionali, poi c’è già stato il congresso nazionale, ci sarà un altro congresso nazionale all’inizio del 2027 e tutti hanno la possibilità di proporre le loro idee, quindi io sono assolutamente favorevole al confronto democratico, poi sono gli iscritti che decidono qual è la linea giusta da seguire". "La classe dirigente deve essere scelta dai nostri iscritti. Le correnti di Forza Italia non esistono" ha concluso Tajani, "nessuno ha mai detto che vuole fare una corrente". (ANSA).