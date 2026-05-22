Vigilia di Cremonese-Como. Fabregas: “Meritiamo la Champions League”

“Voglio andare in Champions: il Como lo merita, lo dicono i numeri di questa stagione”. Mister Cesc Fabregas parla chiaro alla vigilia della gara di Cremona. Domenica alle 20.45 nell’ultimo turno di campionato il suo Como gioca a Cremona. Lariani a due lunghezze di distanza dalla zona Champions e costretti a vincere per poi attendere i risultati di Roma e Milan, che affrontano, rispettivamente, Verona in trasferta e Cagliari in casa. I grigiorossi lottano per non retrocedere e per il Como sarà una gara tutt’altro che semplice.



“Dobbiamo disputare una partita importante: è quella che vale una stagione. Sarà una sfida bellissima, la più emozionante. Noi dobbiamo avere fede, crederci fino alla fine, poi si tireranno le somme e vedremo a che punto saremo”.



Il tecnico ha anche risposto in maniera piccata al vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, che non ha nascosto il desiderio di vedere Nico Paz in nerazzurro. “Nico Paz è un giocatore del Como al 50%. L’unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto”.