Mafia turca, altri quattro arresti nell’inchiesta nata dalle indagini della squadra mobile della polizia di Como, con gli investigatori di Milano e dal servizio centrale operativo di Roma. Dei quattro destinatari della nuova misura, uno era già detenuto a seguito di mandato di arresto internazionale. Degli altri tre indagati due sono stati arrestati.

L’attività investigativa è la prosecuzione di quella partita da Como, che aveva portato all’arresto di 19 cittadini turchi, tra cui il presunto boss Boris Boyoun, stabilmente presenti e radicati sul territorio nazionale. Il boss è detenuto al 41bis e imputato in Assise per banda armata con finalità di terrorismo per avere compiuto e organizzato numerosi attentati in Turchia e omicidi anche in altri Paesi europei, tra cui anche la Germania.

Le successive indagini, con l’analisi delle risultanze delle attività tecniche, continui servizi di pedinamento e controllo e contributi provenienti dagli scambi informativi con altri Paesi, hanno consentito di delineare le figure degli altri quattro soggetti che, per l’accusa, farebbero parte del medesimo gruppo criminale di matrice turca.

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari ha coinvolto cinquanta poliziotti del servizio centrale operativo di Roma, della Sezione Investigativa Sco di Milano, della squadra mobile di Como con il supporto delle Squadre Mobili delle Questure di Viterbo e Pistoia e dei Reparti Prevenzione Crimine ‘Lazio’ e ‘Toscana’, nonché infine delle Unità Operative di Primo Intervento”.

In corso anche perquisizioni delle abitazioni e degli altri luoghi a disposizione degli indagati sul territorio nazionale. In una sentenza, con rito abbreviato, a carico di imputati già condannati, il giudice Domenico Santoro aveva parlato di un gruppo mafioso “pericolosissimo”, con a disposizione un “elevatissimo numero di armi”, che può “attrarre sodali in Italia mediante la violazione delle normative sull’immigrazione” e “ricco di collegamenti sia con cellule presenti” in Italia e “non del tutto disarticolate”, sia con altre in Europa.