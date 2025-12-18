(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Un percorso che garantisca tempi certi, auspicando che la nuova programmazione 2028/2034 venga approvata in modo da essere pienamente operativa dal primo gennaio 2028, evitando i ritardi che in passato hanno costretto le Regioni a "recuperare anni" e poi a essere accusate di lentezza nella spesa. A sollecitarlo è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante la Conferenza delle Regioni a Roma, che ha visto l’incontro dei presidenti delle Regioni con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, dedicato alla riforma della politica di coesione. Nel corso del confronto, ringraziando Fitto per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, anche alla luce delle esperienze istituzionali maturate negli anni Marsilio ha indicato, tra le principali criticità, "la lunghezza e la frammentazione dei processi decisionali" e "la rigidità di norme e obiettivi", osservando come spesso arrivino a valle di iter lunghi quando "le esigenze dei territori sono già cambiate". Concluso l’incontro con Fitto, Marsilio, su delega del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, ha rappresentato le Regioni in sede di Conferenza Unificata. (ANSA).