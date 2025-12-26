Mister Cesc Fabregas recupera Alberto Dossena e Sergi Roberto per la trasferta di domani a Lecce. Squadre in campo alle 15 per la 17esima giornata del campionato di serie A. I lariani sono fermi dal 15 dicembre. La partita in programma nel turno scorso è infatti stata rinviata perché il Milan, avversario del Como era impegnato con la Supercoppa.

I lariani, con una partita in meno, sono al settimo posto in classifica con 24 punti, a 9 punti dall’Inter, attualmente capolista, a sua volta con una partita da recuperare. Il Lecce ha collezionato 16 punti ed è al 14esimo posto in classifica. I lariani sono alla ricerca del riscatto dopo le sconfitte con Inter e Roma.

La squadra si è allenata anche il giorno di Natale in vista della trasferta in Puglia. “Ci aspetta una partita molto importante in un grande stadio, contro una squadra che sta crescendo con continuità nel corso di questo campionato, mostrando identità, organizzazione e la capacità di esprimere un calcio di qualità – ha detto mister Fabregas – Serviranno attenzione, intensità e concentrazione per tutti i novanta minuti. Sarà una sfida stimolante e impegnativa, nella quale dovremo farci trovare pronti sotto ogni aspetto. Dossena e Sergi Roberto tornano a disposizione”.