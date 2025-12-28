(ANSA) – ROMA, 28 DIC – L’Iran ha lanciato con successo tre nuovi satelliti nello spazio a bordo di un razzo russo Soyuz nell’Estremo Oriente russo. Lo riporta Anadolu, sottolineando che i satelliti – Kowsar 1.5, Paya e Zafar-2 – rappresentano l’ultimo capitolo di una serie di lanci iraniani degli ultimi anni, molti dei quali sono stati effettuati con la cooperazione russa. Il satellite Kowsar 1.5 è una versione aggiornata della precedente piattaforma di telerilevamento iraniana, progettata per immagini ad alta risoluzione con particolare attenzione alle applicazioni agricole, secondo funzionari iraniani. Zafar è un sistema avanzato di osservazione della Terra progettato e costruito dall’Università di Scienza e Tecnologia dell’Iran e destinato a trasmettere immagini ad alta risoluzione per il monitoraggio e la gestione delle risorse naturali, spiega ancora Teheran. Infine Paya, il più pesante dei tre, è un satellite per il telerilevamento ed è considerato uno dei satelliti per immagini più avanzati costruiti a livello nazionale. Finora non ci sono state reazioni da parte degli Stati Uniti o dei loro alleati europei in merito all’ultimo lancio. I Paesi occidentali hanno spesso espresso preoccupazione per i lanci spaziali iraniani, sostenendo che violano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’Iran, tuttavia, ha respinto tali affermazioni. In una dichiarazione rilasciata prima del lancio di domenica, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha sottolineato che il programma satellitare iraniano è di natura civile e scientifica. (ANSA).